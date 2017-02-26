Минобороны Азербайджана не комментирует заявление ОБСЕ

«Мы знаем о заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но не будем его комментировать», - сказал в беседе с haqqin.az глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, отвечая на вопрос о выдвижении азербайджанской тяжелой техники к линии соприкосновения войск.

Как уже сообщал ранее haqqin.az, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) выступили с совместным заявлением о вчерашней эскалации боевых действий в направлении оккупированного Арменией Агдамского района Азербайджана.

Сопредседатели констатируют, что во время боев есть погибшие как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Накануне Минобороны Азербайджана заявило о потерях в ряду личного состава азербайджанской армии во время столкновения на линии соприкосновения. По информации, на протяжении суток тела погибших солдат и офицеров находятся на нейтральной зоне. И со вчерашнего дня Азербайджан и Армения стянули к линии соприкосновения войск тяжелую технику.