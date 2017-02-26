Нидерланды могут покинуть еврозону

Парламентарии от главной оппозиционной партии Голландии запросили отчет о том, стоит ли стране отказаться от европейской валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Ранее депутаты единогласно приняли предложение партии «Христианско-демократический призыв». Исследование будет контролировать консультативный орган при правительстве Нидерландов — Государственнлм совете. Ожидается, что общее обсуждение этого вопроса состоится после всеобщих выборов в следующем месяце.

«Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов», — заявил представитель партии «Христианско-демократический призыв» Питер Омтзигт.

По его словам, инициатива связана с тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), наносит ущерб голландским вкладчикам.

Как отмечает издание, возможность выхода из еврозоны была озвучена в связи с нарастающей критикой Европейского союза. Популистские партии надеются использовать это для победы на выборах в федеральные органы в странах Европы в этом году. В Нидерландах эти выборы состоятся 15 марта.