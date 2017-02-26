 

Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела

 

Президент Молдавии Игорь Додон написал письмо послам США и Румынии Джеймсу Д. Петтиту и Даниелу Ионицэ, в котором потребовал, чтобы они прекратили вмешиваться в его деятельность. Выдержки из послания, оказавшегося в распоряжении СМИ в воскресенье, 26 февраля, приводит Интерфакс.

Глава государства напомнил дипломатам, что Молдавия является независимой и суверенной республикой, а потому «аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений». Молдавский лидер также усомнился, что в Румынии или США послы могут комментировать действия президентов, «особенно в том, что касается дислокации Вооруженных сил».

Агентство отмечает, что письмо стало реакцией Додона на совместное обращение Петтита и Ионицэ, в котором они выразили сожаление в связи с запретом на участие молдавских военных в совместных учениях США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины. Маневры проводятся в румынском учебном центре Смырдан с 20 февраля по 1 марта.

Дипломаты, в частности, упрекнули президента в недружественном поведении, а также указали на то, что из-за него молдавская армия останется без должной подготовки.

Додон был избран президентом Молдавии по итогам второго тура выборов главы государства, состоявшегося в ноябре 2016 года. Политик неоднократно выступал за восстановление отношений с Россией. Также он заявлял о желании аннулировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

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