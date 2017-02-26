«Региону не просто «угрожала», а до сих пор непосредственно угрожает война». Об этом в беседе с haqqin.az заявил российский эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя обострение на линии соприкосновения в Карабахе и призыв ОБСЕ к Армении и Азербайджану вернуть тяжелую технику на места прежней дислокации.

«ОБСЕ получила эту проблему, так как ее уполномоченные структуры не выполнили поставленных перед ними задач после апреля, и в частности МГ ОБСЕ. А отведение тяжелой техники является не политическим, а менее важным техническим вопросом. Региону не просто «угрожала», а до сих пор непосредственно угрожает война. Однако мы видим, насколько «успешно» работает на разведение техники ОБСЕ в том же Донбассе. В Карабахе вряд ли будут продемонстрированы в этом плане какие-то инновации. Если стороны не отведут технику, обстрелы будут возможны в каждую минуту», заявил эксперт.

По его мнению, в будущем, к сожалению, придется ждать только дальнейших обострений, плавно перетекающих в войну.

«Других вариантов нет, так как для урегулирования этой ситуации трем сторонам конфликта было отпущено три полновесных шанса. Первый – это более десятка встреч на высшем уровне между президентами Азербайджана, Армении и России. Второй, уже покороче по времени – период после «апрельской войны» (я уже тогда назвал ее недовойной, понимая, что теперь остановок не будет). И третий, еще короче – во время президентской «пересменки» в Вашингтоне. Не знаю, отпускает ли судьба в таких случаях четвертый, дополнительный шанс, когда сторонам, в принципе, уже больше нечего сказать друг другу за длинными круглыми столами. И к сожалению, это ясно уже всем. Тем более, что это происходит на фоне обострения мировой обстановки, так как надежды на Трампа сбылись далеко не у всех», подчеркивает Трофимчук.

По его словам, текущее февральское обострение произошло по той причине, что не выполнены решения ни одного высокого совещания после апреля 2016 года.

«Само собой, на обострение повлиял и факт проведения в Карабахе – фактически, в ходе «апрельского» перемирия – «референдума» (кавычки наши – haqqin.az), который продемонстрировал миру стремление к полному отрыву, даже в топонимическом смысле, от азербайджанских корней.

Призывы к добру и миру - это прекрасно, но это уже не работает, или даже работает прямо на войну. А раз никто не хочет брать на себя ответственность хотя бы в этом пункте, тогда снимаются последние сдерживающие барьеры.

Москва опасается назвать агрессором и армян, и азербайджанцев. Опасность состоит еще и в том, что на каком-то этапе карабахская война может принять формы текущего противостояния на Донбассе, когда стороны регулярно обстреливают друг друга из тяжелого вооружения. В любом случае, Армения теперь, как и Азербайджан, не пойдет ни на какие уступки, на которые, возможно, была готова лет пять тому назад», заявил эксперт.