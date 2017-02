В Британии умер актер из "Игры престолов"

Актер Нил Финглтон (Neil Fingleton), известный по роли гиганта Мега Могучего в сериале "Игра престолов", скончался на 37-м году жизни предположительно от сердечной недостаточности, пишет газета Sun.

Great to meet @NeilFingleton today - Mag The Mighty is a class act #gameofthrones #juegodetronos pic.twitter.com/UPkh6oRGo9