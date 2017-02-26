В Британии умер актер из "Игры престолов"

Актер Нил Финглтон (Neil Fingleton), известный по роли гиганта Мега Могучего в сериале "Игра престолов", скончался на 37-м году жизни предположительно от сердечной недостаточности, пишет газета Sun.

Финглтон, кроме игры в сериале, также занимался баскетболом. По данным газеты, в 2007 году он получил звание самого высокого человека в Евросоюзе — его рост составлял около 2,3 метра. Кроме того, он входил в список 25 наиболее высоких людей мира.

"Игра престолов" — американский сериал по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. Сериал пользуется огромной популярностью во всем мире, он второй год подряд завоевывает главную награду телевизионного конкурса - премию "Эмми".