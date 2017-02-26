 

Немецкие танки переброшены к российским границам впервые после Второй мировой

 

Немецкие издания сообщают о переброске танков бундесвера в Литву как о миссии по "устрашению" России, передает РИА Новости.

В пятницу в Литву прибыло несколько десятков единиц немецкой военной техники, в том числе 20 БМП Marder и шесть танков Leopard 2 — их разместят в ста километрах от российско-литовской границы. В Литве будут находиться также 450 солдат бундесвера.

"Наращивание немецких сил таким образом завершено, на следующей неделе мы можем приступить к учениям", — прокомментировал представитель бундесвера Торстен Штефан, которого цитирует Stern.

Миссию немецких войск обозначают аббревиатурой eFP — Enhanced Forward Presence. Под этим понимается усиление восточного фланга НАТО, о котором альянс договорился летом 2016 года. В рамках этой инициативы в Польше, Латвии, Эстонии и Литве будут размещены четыре батальона НАТО.

"Таким путем НАТО намерена укрепить восточный фланг и устрашить Россию", — пишет Stern.

Значимость этого события отметили и австрийские СМИ. "В пятницу произошло историческое передвижение войск. Впервые после окончания Второй мировой войны немецкие танки переброшены к российской границе", — указывает портал oe24.at.

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