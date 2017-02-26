Экспертное сообщество постсоветского пространства продолжает обсуждать резкую эскалацию армяно-азербайджанского конфликта, которая минувшим днем привела к ожесточенным боевым действиям, в ходе которых погибли военнослужащие с обеих сторон.

В беседе с haqqin.az российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор «Центра анализа мировой торговли оружием», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что в настоящее время идут противоречивые оценки, стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и нападении.

«ОБСЕ должно выяснить что послужило причиной эскалации конфликта. При этом понятно, что на линии соприкосновения были задействованы диверсионно-разведывательные группы, но с чьей стороны - я не могу сказать», отметил эксперт.

По словам Коротченко, Российская Федерация не заинтересована в обострении ситуации в регионе.

«Однако стоит заметить, что здесь накоплен огромный военный потенциал. Азербайджан покупает оружие у России, Израиля, Турции. Да и в целом страна занимает лидирующие позиции по закупкам вооружений. Что касается противоположной стороны, то там подготовлены долговременные и хорошо оборудованные позиции», отметил Коротченко.

По его словам, возобновление боевых действий может привести к тяжелым последствиям в регионе. «При этом понятно, что Азербайджан не заинтересован в этом, в противном случае президент страны Ильхам Алиев не отправился бы с визитом в Катар», - заявил Коротченко.

Военный эксперт коснулся и заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США), которые заявили о необходимости обеспечить отвод вооружений и доступ к телам погибших.

«По информации, полученной сопредседателями МГ ОБСЕ из министерств обороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, ранним утром 25 февраля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения, что привело к человеческим жертвам. Некоторые тела остаются на нейтральной территории. Стороны обвиняют друг друга в попытке нападения. Сопредседатели призывают стороны оставить тяжелую военную технику, которая была перемещена ранее близко к линии соприкосновения, на своих нынешних позициях и обеспечить эвакуацию тел погибших, как это было согласовано вчера при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ», говорилось в заявлении.

По словам эксперта, исходя из норм международного гуманитарного права (право войны, право вооруженных конфликтов), необходимо вернуть тела погибших. И здесь, как считает Коротченко, очень важно вмешательство ОБСЕ.

Коснувшись практической составляющей конфликта, Игорь Коротченко отметил, что Азербайджан должен делать акцент на электронную и воздушную разведки, стоит вывести на орбиту разведывательный спутник. «Телекоммуникационный спутник, имеющийся у Азербайджана, не решает военных задач. Наличие разведспутника, вкупе с электронной и воздушной разведками, поможет добиваться поставленных целей. Азербайджану не стоит полагаться только на наступательные вооружения», - подчеркнул Коротченко.

При этом эксперт еще раз подчеркнул, что Россия однозначно выступает за решение конфликта политико-дипломатическими методами, Москва против войны и дестабилизации в регионе.