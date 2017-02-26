Телефоны сотрудников Белого дома проверили на утечки

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер лично отчитал подчиненных и распорядился проверить их мобильные телефоны после утечки в СМИ информации с закрытого совещания, пригрозив более жестким наказанием в случае повторных утечек, сообщает издание Politico со ссылкой на присутствовавших при беседе.

По словам одного из источников, на прошлой неделе Спайсер выяснил, что в СМИ просочилась информация с закрытого совещания сотрудников пресс-службы. После инцидента все присутствовавшие сотрудники — около десяти человек — были повторно вызваны для беседы в кабинет Спайсера.

При входе в кабинет сотрудники должны были сдать на проверку свои электронные устройства, в том числе личные и служебные телефоны.

Спайсер напомнил подчиненным, что, согласно американскому законодательству, сотрудникам администрации запрещено пользоваться приложениями для шифрования и автоматического удаления отправленных сообщений, и пригрозил принять более жесткие меры в случае повторных утечек.

Как отмечают источники газеты, прежде чем вызвать подчиненных для разговора, Спайсер проконсультировался с советником по юридическим вопросам Доном Макганом. Во время беседы в комнате присутствовали представители юридической службы Белого дома.