 

Вахид Мустафаев на всю Турцию о нашем геноциде обновлено, новое видео

Автор: Отдел информации 

Режиссер Вахид Мустафаев сегодня, 26 февраля, в Турции представил свой знаменитый фильм «Ходжа», повествующий о Ходжалинском геноциде. Вахид Мустафаев в своей художественной картине рассказал о событиях 26 февраля 1992 года и ответил на вопросы журналистов ведущих турецких телеканалов, сообщает haqqin.az со ссылкой на самого режиссера.

Фильм Вахида Мустафаева «Ходжа» был продемонстрирован на телеканалах Star Qrupu, Kanal 24, Albayraq Holding, TVNET, Kanal 7 Yayın Qrupu, Kanal 7, Ülke TV, Doğuş Yayın Qrupu, NTV Xəbər Kanalı, Star TV и на других.

Kanal 7 подготовил репортаж о Ходжалинском геноциде. Сюжеты о массовых убийствах азербайджанцев показали также телеканалы NTV Xəbər и Doğuş Yayın.

Телеканал TVNET посвятил резне в Ходжалы 20-минутный репортаж.

После демонстрации кинокартины В.Мустафаев выступил на всех ведущих телеканалах Турции. Азербайджанский журналист и режиссер был в студии этих электронных СМИ Турции - Star Qrupu, Kanal 24, Albayraq Holding, TVNET, Kanal 7 Yayın Qrupu, Kanal 7 və Ülke TV, Doğuş Yayın Qrupu, NTV Xəbər Kanalı, Star TV и т.д. Представляем вашему вниманию интервью В.Мустафаева.

4702 просмотров


Старости
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары…
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары… огласите список!
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
28 Фев 10° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Армия Асада подступается к Пальмире
Азербайджан завоевал историческую медаль Большой успех на Кубке мира, фото
Путин летит к Назарбаеву, оттуда к Рахмону, затем в Киргизию
Мехрибан Алиева: «Я не задумывалась о том, чтобы возглавить республику»
Лидеру российской оппозиции прыснули зеленку в лицо
"Мирным путем Карабах не решить. Только война!" ведущий эксперт России
Мехрибан Алиева опровергает: «Политика – это не только мужское дело» видео
Вахид Мустафаев на всю Турцию о нашем геноциде обновлено, новое видео
Телефоны сотрудников Белого дома проверили на утечки
"Если бы начал Азербайджан, И.Алиев не уехал бы в Катар" ведущий военный эксперт России
Футболист сборной Азербайджана дебютировал за словацкий клуб
Nokia представила культовый мобильный телефон 3310 фото; видео
Немецкие танки переброшены к российским границам впервые после Второй мировой
Ильхам Алиев на переговорах в Катаре фото; обновлено 21:55
В Британии умер актер из "Игры престолов"
«Армения не пойдет ни на какие уступки» Комментарий Григория Трофимчука
Путин и Назарбаев пообщались в неформальной обстановке
Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела
Нидерланды могут покинуть еврозону
Минобороны Азербайджана не комментирует заявление ОБСЕ
Минобороны Армении не сообщает о погибших солдатах в Карабахе
Самолет "Аэрофлота" экстренно вернулся в аэропорт вылета
ОБСЕ: «Азербайджан и Армения стянули тяжелую технику на передовую»
ОБСЕ о телах погибших солдат на нейтральной зоне в Карабахе
Двух командиров "Талибана" уничтожили в Афганистане