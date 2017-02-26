Режиссер Вахид Мустафаев сегодня, 26 февраля, в Турции представил свой знаменитый фильм «Ходжа», повествующий о Ходжалинском геноциде. Вахид Мустафаев в своей художественной картине рассказал о событиях 26 февраля 1992 года и ответил на вопросы журналистов ведущих турецких телеканалов, сообщает haqqin.az со ссылкой на самого режиссера.

Фильм Вахида Мустафаева «Ходжа» был продемонстрирован на телеканалах Star Qrupu, Kanal 24, Albayraq Holding, TVNET, Kanal 7 Yayın Qrupu, Kanal 7, Ülke TV, Doğuş Yayın Qrupu, NTV Xəbər Kanalı, Star TV и на других.

Kanal 7 подготовил репортаж о Ходжалинском геноциде. Сюжеты о массовых убийствах азербайджанцев показали также телеканалы NTV Xəbər и Doğuş Yayın.

Телеканал TVNET посвятил резне в Ходжалы 20-минутный репортаж.

После демонстрации кинокартины В.Мустафаев выступил на всех ведущих телеканалах Турции. Азербайджанский журналист и режиссер был в студии этих электронных СМИ Турции - Star Qrupu, Kanal 24, Albayraq Holding, TVNET, Kanal 7 Yayın Qrupu, Kanal 7 və Ülke TV, Doğuş Yayın Qrupu, NTV Xəbər Kanalı, Star TV и т.д. Представляем вашему вниманию интервью В.Мустафаева.