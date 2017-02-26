 

Мехрибан Алиева опровергает: «Политика – это не только мужское дело» видео

Автор: Отдел информации 

«Мехрибан Алиева и так была вторым человеком в стране. Решение президента Алиева воспринято, как логичное. Ведь первая леди и так активно участвует в политической жизни страны. Она имеет значительный управленческий опыт, ее авторитет в обществе непререкаем. Красивая женщина Мехрибан Алиева успешно опровергает стереотип, что политика в восточных странах лишь мужское дело», - рассказывает в своей итоговой передаче «Вести недели» известный российский тележурналист Дмитрий Киселев, комментируя недавний указ президента И.Алиева о назначении М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

Мехрибан Алиева ответила на вопросы российского журналиста.

Она заявила, что является не только супругой, но и соратницей президента И.Алиева.

Журналист спрашивает М.Алиеву: «Вы сразу согласились?»

М.Алиева отвечает: «Дискуссировали, долго взвешивали это предложение. В плоскости того, насколько я справлюсь с этой возложенной на меня задачей. Я абсолютно уверена, что любое предложение моего супруга по вопросам государственной политики будет совпадать с моим мнением. В лице И.Алиева я знаю человека, который обязательно мне поможет и если у меня возникнут какие-то сомнения – укажет верный путь», - конец цитаты.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отмечает, что на этой должности она будет заниматься решением социальных проблем в стране: «Мое желание - сконцентрироваться на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения».

Интервью М.Алиевой на отметке - 1 ч.16 сек.

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