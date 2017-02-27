«Международное гуманитарное право существует, но его не всегда соблюдают». Так в беседе с haqqin.az заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, прокомментировал призыв ОБСЕ к Азербайджану и Армении отвести тяжелую технику с линии соприкосновения в Карабахе, чтобы стороны могли забрать тела погибших на нейтральной территории.

«Конечно же, по-хорошему, тела погибших воинов надо вернуть», подчеркивает Храмчихин.

Отметим, что Александр Храмчихин – автор статьи «Форпост с вопросами», в которой он рассказал о вооружении и местах дислокации соединений армянской армии. В другом своем материале эксперт анализировал задачи, стоящие перед азербайджанской армией, главная из которых – освобождение Карабаха в новой войне.

Почему обострение в Карабахе началось именно сейчас? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, российский эксперт заявил: «А почему бы и не сейчас?». По мнению Храмчихина, позиции сторон противоположны и непримиримы. «Война может начаться в любой момент, и завтра, и через 10 лет. Мирным путем решить карабахский конфликт практически невозможно, разве что в одной из конфликтующих стран произойдут какие-то невероятные события», подчеркнул Храмчихин.