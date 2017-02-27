 

Мехрибан Алиева: «Я не задумывалась о том, чтобы возглавить республику»

Автор: Отдел информации 

Назначенная в начале недели первым вице-президентом Азербайджана супруга главы государства Мехрибан Алиева заявила, что не задумывалась о том, чтобы возглавить республику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

"Я об этом не задумывалась и не задумываюсь", — ответила Алиева в воскресенье в интервью передаче "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на вопрос, задумывалась ли она над тем, чтобы возглавить страну.

"Я буду отстаивать интересы Азербайджана, азербайджанского народа. Это и есть добрые дела. На сегодня вот так. А загадывать, что будет в будущем, это непродуктивное занятие", — добавила первый вице-президент.

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