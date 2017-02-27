 

Путин летит к Назарбаеву, оттуда к Рахмону, затем в Киргизию

 

Президент РФ Владимир Путин в понедельник 28 февраля встретится в Алма-Ате с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего вылетит в Душанбе на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во вторник, 28 февраля, российский лидер посетит Киргизию.

Поездка главы государства приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с этими республиками (с Киргизией они были установлены в марте, с Таджикистаном - в апреле, с Казахстаном - в октябре 1992 года).

На встрече Путина с Назарбаевым, как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, будут обсуждаться актуальные двусторонние вопросы и ключевые темы международной повестки дня, а также некоторые аспекты дальнейшей евразийской интеграции.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры будут достаточно непродолжительными, так как в целом контакты лидеров проходят в интенсивном режиме: в прошлом году у них состоялось шесть встреч и 12 телефонных разговоров. В этом году, как ожидается, Путин и Назарбаев встретятся также на саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Бишкеке ориентировочно в апреле-мае, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в июне, на саммите СНГ в Москве в октябре и на 14-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске в один из осенних месяцев.

Из Алма-Аты президент РФ отправится в Душанбе с "кратким, но официальным визитом", сообщил Ушаков. В столице Таджикистана запланирована беседа Путина с президентом республики Эмомали Рахмоном в узком составе, затем расширенные переговоры, церемония подписания совместных документов, заявление для прессы и официальный прием в честь российской делегации, в ходе которого ожидается отдельная встреча тет-а-тет между президентами двух стран. По итогам визита планируется утверждение семи двусторонних документов, в том числе - совместного заявления президентов, в котором будут зафиксированы принципы, на которых строятся отношения между Россией и Таджикистаном.

Планируется также, что главы государств "обменяются мнениями по вопросам, касающимся пребывания в Таджикистане 201-й российской военной базы", подчеркнул представитель Кремля, напомнив, что российское военное присутствие в этой республике является "важным фактором стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе".

Утром во вторник, 28 февраля, президент РФ вылетит в Бишкек, где состоятся его встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в узком составе, затем переговоры с участием делегаций, подписание двусторонних документов, заявление для прессы и рабочий обед.

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