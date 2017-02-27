 

Азербайджан завоевал историческую медаль Большой успех на Кубке мира, фото

Автор: Эльмир Алиев, спортивный обозреватель 

В Дели (Индия) проходит Кубок мира по стрельбе, на котором Азербайджан представляет Руслан Лунев, сообщает haqqin.az.

Воспитанник азербайджанской школы пулевой стрельбы добился исторического успеха. Он завоевал медаль в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

В квалификации Руслан занял 4-е место среди 24 спортсменов. Он набрал 579 очков, уступив лишь трем спортсменам из Китая.

В финал вышли шесть лучших стрелков. Здесь Лунев записал в свой актив 23 очка и смог подняться на 3-е место, опередив соперников из Таиланда, Китая и Индии. 1-е место занял китаец Жиажи Лао, а 2-е – его соотечественник Жунминь Линь.

Бронзовая медаль, завоеванная Русланом Луневым, является первой в истории Азербайджана, завоеванной в мужской стрельбе на крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Кубки мира.

27-летний спортсмен за свою карьеру 28 раз участвовал в Кубках мира и впервые добился такого успеха. Ранее самым большим достижением Лунева был выход в финал. Ему удавалось достичь этого результата дважды – в 2013-м и 2015-м годах.

Стоит отметить, что скоростная стрельба из малокалиберного пистолета с 25 м – это олимпийский вид, и успех азербайджанского стрелка вселяет оптимизм за три года до Олимпиады в Токио. На Играх в Рио Руслан дважды занял 15-е место.

Руслан – сын знаменитого азербайджанского стрелка, призера Олимпийских игр-2004, победительницы Кубка мира Ирады Ашумовой и известного тренера Владимира Лунева.

Ирада Ашумова и Руслан Лунев вошли в историю мировой стрельбы, заняв несколько лет назад два призовых места на турнире в немецком Ганновере. Никогда ранее мать с сыном не стояли вместе на пьедестале. Ашумова тогда завоевала серебро, а ее сын – бронзу

На нынешнем Кубке мира в Дели Лунев выступит еще в двух видах программы – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а также в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета с 50 м.

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