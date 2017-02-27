 

Армия Асада подступается к Пальмире

 

Бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков ИГИЛ со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на САНА.

В результате успешного наступления правительственных сил противник лишился на этом участке фронта значительной части живой силы, а также множества единиц военной техники.

На минувшей неделе отряды армии Сирии взяли под огневой контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Военные используют этот район как плацдарм для освобождения от боевиков близлежащих высот. Как только эта задача будет выполнена, то стратегически важная транспортная авторазвязка на подступах к городу будет полностью зачищена от присутствия бандформирований.

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