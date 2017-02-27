 

МИД Турции сообщил о погибших и раненых азербайджанских солдатах и выразил соболезнование

 

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с последними событиями на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

Как сообщили АПА в МИД Турции, официальная Анкара выразила соболезнование близким, родным погибших во время боевых действий на линии соприкосновения войск, а также всему азербайджанскому народу. В сообщении также говорится о раненых азербайджанских солдатах.

«Мы осуждаем атаки, осуществленные Арменией против Азербайджана, с применением тежелого вооружения в ночь с 24 на 25 февраля на линии соприкосновения войск. Вот уж четверть века, как Армения оккупировала азербайджанские земли. Для того, чтобы не повторилась эскалация напряженности, имевшее место в апреле 2016-го года, призываем Армению придерживаться режима прекращения огня и положить конец агрессии», говорится в заявлении.

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе состоялся телефонный разговор между главами МИД Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым.

Отметим, что до сих пор Минобороны Азербайджана не внесло ясность относительно событий на линии соприкосновения огня в ночь с 24 на 25 февраля и не сообщило о потерях в рядах азербайджанской армии. Весьма странно, что турецкое правительство оказалось более информированной в этом вопросе, чем азербайджанская общественность.

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МИД Турции сообщил о погибших и раненых азербайджанских солдатах и выразил соболезнование
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