 

Нефть дорожает

 

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник после падения по итогам предыдущей торговой сессии.

Негативная динамика рынка в конце прошлой недели была обусловлена фиксацией прибыли трейдерами после того, как в четверг котировки достигли максимума более чем за 1,5 года, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,41 (0,73%) - до $56,4 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,59 (1,04%), завершив торги на уровне $55,99 за баррель.

Цены на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник выросли на $0,33 (0,61%) - до $54,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,46 (0,84%) и закончили день на уровне $53,99 за баррель.

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