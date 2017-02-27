Израиль шокирован осквернением еврейского кладбища в США

Официальный представитель МИД Израиля заявил, что осквернение еврейского кладбища в США "шокирует и вызывает тревогу".

Ранее Associated Press сообщило, что более 100 надгробий на еврейском кладбище в Филадельфии (штат Пенсильвания) были найдены в воскресенье поврежденными или перевернутыми. В то же время телеканал ABC6 сообщил о 500 поврежденных плитах. Правоохранители, по данным ТВ, считают произошедшее актом вандализма.

#Philadelphia Jewish cemetery desecration is shocking and a source of worry . Full confidence #US authorities catch and punish culprits . — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 26 февраля 2017 г.

"Осквернение еврейского кладбища в Филадельфии шокирует и вызывает тревогу. Полностью уверены в том, что власти США поймают и накажут преступников", — написал в Twitter пресс-секретарь израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

На прошлой неделе осквернению подверглось еврейское кладбище в американском городе Сент-Луис.

Нахшон также упомянул об инциденте в Буффало, где, по его данным, вандалы расписали "нацистскими и расистскими граффити" машины и мосты.

"Зло и ненависть должны быть остановлены. Сейчас", — призвал представитель МИД.