Израиль шокирован осквернением еврейского кладбища в США

Официальный представитель МИД Израиля заявил, что осквернение еврейского кладбища в США "шокирует и вызывает тревогу".

Ранее Associated Press сообщило, что более 100 надгробий на еврейском кладбище в Филадельфии (штат Пенсильвания) были найдены в воскресенье поврежденными или перевернутыми. В то же время телеканал ABC6 сообщил о 500 поврежденных плитах. Правоохранители, по данным ТВ, считают произошедшее актом вандализма.

#Philadelphia Jewish cemetery desecration is shocking and a source of worry . Full confidence #US authorities catch and punish culprits .