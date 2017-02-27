Тяжелые бои в Донбассе: погибли украинские военные

За минувшие сутки подразделения сепаратистов в Донбассе 62 раза обстреляли позиции украинских военных. Два бойца погибли, двое получили ранения, еще двое травмированы, передает пресс-центр штаба АТО.

По данным украинских военных, на мариупольском направлении противник из минометов различных калибров обстрелял Водяное, Марьинку и Широкино, а из стрелкового оружия и гранатометов – Павлополь, Лебединское, Талаковку, Гнутово и опять же Широкино, Марьинку и Водяное. По Талаковке огонь вел снайпер, по Марьинке и Водяному – БМП и БТР, а по Павлополю – танк.

На донецком направлении из танка обстреливались Пески и шахта Бутовка. Ее же, а также Авдеевку, Каменку и Луганское – из 120- и 82-миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали Луганское, Новолуганское и Зайцево. По Верхнеторецкому вел огонь БМП.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов сепаратисты вели огонь по Попасной, Ореховому и Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Лобачевому и Новозвановке.