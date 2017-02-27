Назарбаев выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и почетный посол проекта «Атом» художник Карипбек Куюков выдвинуты на Нобелевскую премию мира, об этом на своей странице в Facebook написал директор научно-исследовательского института Basel Peace Office Алин Варе, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам Варе, он выдвинул кандидатуры Назарбаева и Куюкова за их усилия в отмене ядерного оружия.

В заявке отмечается, что Нурсултан Назарбаев, будучи президентом Казахстана, принял несколько важных инициатив в области ядерного разоружения, среди которых закрытие Семипалатинского полигона.

Проект «Атом», который ведет Карипбек Куюков, рассказывает о воздействии ядерного оружия на человечество и окружающую среду, а также придерживается идеи ядерного разоружения.

Нобелевская премия мира — престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области укрепления мира, одна из пяти Нобелевских премий, учрежденных Альфредом Нобелем в его завещании, написанном 27 ноября 1895 года в Париже.