Армянская сторона в очередной раз попыталась совершить провокацию, противник, неся потери, был вынужден отступить, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении продолжают предпринимать действия с целью нагнетания обстановки по всей линии фронта. Армянская сторона в очередной раз попыталась совершить провокацию в направлении села Талыш. В результате бдительности наших подразделений, дислоцированных на передней линии, попытки противника приблизиться к позициям Вооруженных сил Азербайджана были решительно пресечены», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ходе боестолкновений противник, неся потери, был вынужден отступить.

Среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана потерь нет.

Также сообщается об интенсивных минометных обстрелах позиций наших войск.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы (всего 9 снарядов) и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 129 раз», — говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры», — говорится в информации.