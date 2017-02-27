Минобороны назвало имена погибших

«Чтобы забрать с поля боя тела военнослужащих Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу, погибших во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля, в 12:00 26 февраля планировалось провести соответствующие мероприятия посредством представительств ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Армения нарушила достигнутые соглашения по эвакуации тел пяти азербайджанских военнослужащих, выдвинув новые условия», — говорится в сообщении.