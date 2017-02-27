 

Сын греческого миллиардера сбил насмерть четырех человек видео

 

Крупное ДТП произошло в Греции – автомобиль Porsche на огромной скорости врезался в припаркованную на стоянке Honda Civic, погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщает РИА Новости.

За рулем Porsche находились сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос и его друг.

ЧП произошло во второй половине дня в воскресенье на национальной автомагистрали Афины – Ламия. Судя по записи камер наблюдения, водитель Porsche не справился с управлением. Автомобиль вылетел со скоростной магистрали и "как ракета" врезался в припаркованную машину, которую от удара разнесло на части. Оба автомобиля загорелись.

В ДТП погибли 33-летняя женщина с трехлетним ребенком, которые в момент аварии находились в припаркованной машине, а также водитель и пассажир Porsche – один из них сгорел, другой вылетел через лобовое стекло и скончался на месте от травм.

На автомагистрали разрешено двигаться со скоростью до 120 километров в час, но Porsche, судя по данным с камеры, ехал намного быстрее. СМИ отмечают, что он летел с "бешеной скоростью".

Как сообщает "Прото тема", Йоргос Вакакис несколько дней назад приехал на каникулы в Грецию из США, где учится в университете. Вместе с другом сын миллионера направлялся в Дельфы. Йоргоса Вакакиса называли преемником его отца в компании Jumbo. Компания владеет сетью более чем из 80 магазинов, 52 из которых находятся в Греции. Доход корпорации в 2015 году составил 782 миллиона евро.

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