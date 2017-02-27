Советник Эрдогана рассказал о темах переговоров с Путиным

Сирийское урегулирование станет одной из главных тем в ходе визита в Москву президента Турции Тайипа Эрдогана в начале марта и его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил РИА Новости советник турецкого президента Ильнур Чевик.

"Конечно, это будет одним из важных вопросов, они будут обсуждать эту тему. Сирия является важным вопросом. Москва и Анкара установили режим прекращения огня, и сейчас они работают над политическим решением (в САР), и они должны обсуждать эту тему в деталях", — сказал Чевик, отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров в начале марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит президента Турции в Россию 9-10 марта и переговоры с Путиным.