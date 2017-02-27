Пакистанский генерал о поставках вооружений в Азербайджан

Пакистанская компания GIDS (Global Industrial & Defence Solutions) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области оснащения сухопутных войск, военно-морских сил и внутренних войск. Об этом заявил глава компании отставной генерал-майор Тариг Джаваид, сообщает Report.

«Мы поставляем внутренним войскам каски, дымовые шашки. Что касается ВМС и сухопутных войск, у нас уже имеются контракты, и мы ждем подтверждения от вышестоящих чинов обеих стран», — заявил Т.Джаваид.

Глава GIDS также сообщил о заинтересованности в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов: «Со стороны Министерства оборонной промышленности Азербайджана есть определенная договоренность по этому поводу».