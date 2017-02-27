 

В Баку снесли памятник Микаилу Мушвигу Без ведома Минкультуры; фото; обновлено

Автор: Отдел информации 

Памятник Микаилу Мушвигу был внесен в «Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики», сообщили haqqin.az в Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Монумент, который 26 февраля без согласования с Минкультуры был снесен ОАО Azəryolservis, являлся памятником государственного значения, сообщили в министерстве.

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Без согласования с Министерством культуры и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəryolservis разрушило памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу. Об этом haqqin.az сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

Более того, акт вандализма был совершен, несмотря на запреты со стороны Министерства культуры.

«Памятник разрушили без какого-либо разрешения. В связи с этим вопиющим случаем мы намерены обратиться в судебные инстанции»,  сказал он.

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