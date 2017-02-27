Иран испытал еще одну ракету

Иранские ВМС в рамках продолжающихся военных учений «Велаят-95» протестировали новую ракетную систему земля-море, получившую название Dehlaviyeh, сообщает информагентство Tasnim.

Ракета с лазерным наведением иранского производства была протестирована на второй день учений.

Военно-морские силы иранской армии организовали широкомасштабные военно-морские учения под кодовым названием «Велаят-95» утром 26 февраля, охватив акваторию площадью 2 миллиона квадратных километров на севере Индийского океана и 10-й параллели северной широты.