 

Иран испытал еще одну ракету

 

Иранские ВМС в рамках продолжающихся военных учений «Велаят-95» протестировали новую ракетную систему земля-море, получившую название Dehlaviyeh, сообщает информагентство Tasnim.

Ракета с лазерным наведением иранского производства была протестирована на второй день учений.

Военно-морские силы иранской армии организовали широкомасштабные военно-морские учения под кодовым названием «Велаят-95» утром 26 февраля, охватив акваторию площадью 2 миллиона квадратных километров на севере Индийского океана и 10-й параллели северной широты.

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