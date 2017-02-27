Анкара призвала США прекратить поддержку ПКК

Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном по Сирии, но США должны прекратить поддержку террористической организации ПКК, заявил в понедельник советник президента Турции Ильнур Чевик, передает РИА Новости.

«Мы хотим сотрудничать с США, но если США будут сотрудничать с Партией демократического союза, с ПКК, то мы не сможем продолжать это сотрудничество и примем свою позицию. США должны решить, сражаются ли они вместе с террористами против ИГИЛ или же сражаются против ИГИЛ, но с нами», — заявил Чевик на конференции «Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества», организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции.

Чевик отметил, что, если президент США Дональд Трамп «присоединится к позиции Турции и РФ по сирийскому урегулированию, это будет на пользу всем державам».

«Надеюсь, США примут правильное решение и сделают правильные выводы из российско-турецкого сотрудничества и мы сможем достичь конструктивного результата в отношениях РФ, Турции и США», — отметил Чевик.

«Сегодня Россия и Турция выполняют очень конструктивную роль на международной арене. Если Трамп действительно мудрый политик и лидер, то он увидит близость отношений между президентом США Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом и станет той третьей силой, которая сможет укрепить этот диалог», — добавил Чевик.