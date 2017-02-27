Баку и Ереван ведут переговоры об эвакуации тел погибших офицеров

Азербайджанская сторона 26 февраля не смогла вынести тела своих военнослужащих с нейтральной территории, заявил представитель карабахских сепаратистов Виталий Баласанян, сообщает Новости-Армения.

«Вчера в течение всего дня представители Международного комитета Красного Креста и сопредседателей были там, однако азербайджанская сторона так и не смогла вынести тела своих военнослужащих, поскольку нарушила договоренность. Сегодня с утра переговоры продолжаются», - заявил Баласанян.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана назвало имена погибших военнослужащих и заявило, что армянская сторона нарушила достигнутые соглашения по эвакуации тел пяти азербайджанских военнослужащих, выдвинув новые условия.