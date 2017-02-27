Иран призвал Баку и Ереван к сдержанности

Иран призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога и переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми, сообщает IRNA.

По его словам, диалог и переговоры являются каналами для урегулирования споров.

Официальный представитель МИД Ирана также выразил надежду, что международные институты, отвечающие за урегулирование, будут выполнять свои обязанности, чтобы положить конец конфликту.

Он выразил готовность Ирана к установлению мира и безопасности в регионе с помощью обеих сторон.