 

Иран призвал Баку и Ереван к сдержанности

 

Иран призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога и переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми, сообщает IRNA.

По его словам, диалог и переговоры являются каналами для урегулирования споров.

Официальный представитель МИД Ирана также выразил надежду, что международные институты, отвечающие за урегулирование, будут выполнять свои обязанности, чтобы положить конец конфликту.

Он выразил готовность Ирана к установлению мира и безопасности в регионе с помощью обеих сторон.

212 просмотров


Старости
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары…
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары… огласите список!
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
28 Фев 11° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8466 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Интеллектуал Айдын Пириев идет на выборы
Иран призвал Баку и Ереван к сдержанности
Баку и Ереван ведут переговоры об эвакуации тел погибших офицеров
Эльчин Гулиев отправился в Грузию
Янукович развелся после 45 лет брака
Анкара призвала США прекратить поддержку ПКК
Трехлетний ребенок задохнулся в Астаре
Завтра в Баку будет облачно
Турецкая армия прошла на 90 километров вглубь Сирии
Иран испытал еще одну ракету
Вооруженное нападение на конвой министра обороны Турции
В Баку снесли памятник Микаилу Мушвигу Без ведома Минкультуры; фото; обновлено
В Баку нашли труп задушенной женщины
Пакистанский генерал о поставках вооружений в Азербайджан
Советник Эрдогана рассказал о темах переговоров с Путиным
Сын греческого миллиардера сбил насмерть четырех человек видео
Минобороны назвало имена погибших
Армения перешла в наступление в районе Агдере Так утверждает Минобороны
Назарбаев выдвинут на Нобелевскую премию мира
Тяжелые бои в Донбассе: погибли украинские военные
Нападение на правительственное здание в Индонезии
Израиль шокирован осквернением еврейского кладбища в США
Насиров повесился на цепи
Нефть дорожает
МИД Турции сообщил о погибших и раненых азербайджанских солдатах и выразил соболезнование