Интеллектуал Айдын Пириев идет на выборы

Общественное объединение «Интеллектуальный клуб Азербайджанского университета» выдвинула кандидатуру Айдына Пириева на пост исполнительного директора наблюдательного совета Молодежного фонда при президенте Азербайджана, сообщили haqqin.az в общественном объединении.

Участие в выборах, которые состоятся 28 февраля 2017 года, примут 17 кандидатов, которые прошли регистрацию в электронной базе Молодежного фонда при президенте Азербайджана.

Отметим, что Клуб интеллектуальных игр Азербайджана был основан в апреле 2012 года. Организацией интеллектуальных игр клуб привлек внимание молодежи. За короткий срок клуб смог широко распространить в Азербайджане интеллектуальное движение и привлек к нему талантливую молодежь.

Созданная клубом интеллектуальная программа «Parlaq Zəka» вошла в число самых рейтинговых программ азербайджанского телевидения и высоко оценена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.