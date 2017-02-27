Россия отправляет к берегам Сирии фрегат

Фрегат «Адмирал Григорович» вышел из Севастополя к берегам Сирии. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Крыма.

«В первой половине дня во вторник, 28 февраля, фрегат пройдет проливы, а к вечеру вторника уже будет действовать в составе российской корабельной группировки. Экипаж корабля подготовлен, корабль прошел все необходимые регламенты и готов в полной мере выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне», — сообщил источник.

«Григорович» уже ходил в поход в восточное Средиземноморье в ноябре-декабре 2016 года. В частности, 15 ноября он нанес удар крылатыми ракетами 3М14 по объектам боевиков-исламистов в сирийских провинциях Хомс и Идлиб.

«Адмирал Григорович» — головной сторожевой корабль дальней морской зоны (фрегат) проекта 11356. Российские военные в 2010-2011 годах заказали за 80 миллиардов рублей постройку шести кораблей этого типа прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь». Фрегаты предназначены для укрепления надводных сил Черноморского флота.