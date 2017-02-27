 

Мать Лапшина вновь встретилась с сыном

 

Александр Лапшин во второй раз встретился с матерью в Бакинском СИЗО №1, сообщил адвокат Лапшина Эдуард Чернин, передает Trend.

По словам адвоката, во время встречи Белла Лапшина поинтересовалась условиями содержания и самочувствием сына. Александр Лапшин не выразил недовольства условиями содержания.

Адвокат также опроверг информацию об условиях содержания Лапшина, распространенную некоторыми армянскими сайтами.

«Цель армян в распространении подобной информации известна. Мой подзащитный содержится в нормальных условиях, о чем он сам неоднократно говорил. Он дважды встречался с матерью, жалоб у него нет. В Баку собирается приехать и супруга Лапшина. То есть никаких проблем в связи со встречами и условиями его содержания нет.

Информация, распространяемая армянами, не соответствует действительности»,  сказал Чернин.

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