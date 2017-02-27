Турция назвала свою цель в Сирии — Манбидж

Турция завершит свою операцию в Сирии только после взятия Манбиджа. Об этом заявил советник президента Турции Ильнур Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества", организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции, передает ТАСС.

«Турция создает сейчас 90-километровую буферную зону, — сказал он. — Анкара пытается вернуть свое присутствие там».

«Как только Манбидж будет взят, Турция завершит свою операцию в Сирии», — подчеркнул Чевик.