 

Турция назвала свою цель в Сирии — Манбидж

 

Турция завершит свою операцию в Сирии только после взятия Манбиджа. Об этом заявил советник президента Турции Ильнур Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества", организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции, передает ТАСС.

«Турция создает сейчас 90-километровую буферную зону,  сказал он.  Анкара пытается вернуть свое присутствие там».

«Как только Манбидж будет взят, Турция завершит свою операцию в Сирии»,  подчеркнул Чевик.

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