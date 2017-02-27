Cоюзы художников и писателей бьют в набат: Кто разрушил памятник Микаилу Мушвигу?

Союз писателей Азербайджана (СПА) решительно осуждает снос памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу, сообщили haqqin.az в пресс-службе СПА.

Не остался в стороне и Союз художников Азербайджана (СХА): ответственный секретарь СХА Рафик Керимов заявил, что этот памятник вместе с постаментом был единой композицией.

«Даже если сохранили скульптуру, разрушение постамента является вопиющим случаем. Наш Союз осуждает разрушение памятника поэту с трагической судьбой. Мы надеемся, что ответственные за произошедшее безобразие люди ответят перед законами страны», - заявил он.

В СХА назвали произошедшее актом вандализма, противоречащим здравому смыслу.

Между тем в пресс-службе Azəravtoyol haqqin.az сообщили, что памятник Мушвигу не разрушен и будет восстановлен.

Напомним, в 2008 году президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о праздновании 100-летия Микаила Мушвига. Юбилей широко отмечался во всех регионах страны. Проводились дни Мушфига, вечера поэзии. Традиционно в день рождения поэта различные мероприятия проводились непосредственно перед его памятником. Сам монумент был установлен в 1968 году в сквере на проспекте Строителей. Скульптор М.Рзаева, архитектор Ш.Зейналова.

Напомним также, что 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу.

Монумент Микаилу Мушвигу был внесен в «Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики».