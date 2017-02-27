Грузинский министр: «Железную дорогу в Армению открывать не собираемся»

«На встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном речи об открытии абхазской железной дороги не было», — так ответил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на обвинения оппозиции, передает Грузия Онлайн.

Каладзе откликнулся на заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался вопроса именно абхазского участка железной дороги.

«Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По этому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве», - заявил Каладзе.