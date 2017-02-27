 

Грузинский министр: «Железную дорогу в Армению открывать не собираемся»

 

«На встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном речи об открытии абхазской железной дороги не было»,  так ответил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на обвинения оппозиции, передает Грузия Онлайн.

Каладзе откликнулся на заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался вопроса именно абхазского участка железной дороги.

«Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По этому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве», - заявил Каладзе.

3421 просмотров


Старости
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары…
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары… огласите список!
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
28 Фев 11° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8466 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Трамп установил антирекорд популярности
Они во второй раз подняли руку на Мушвига наше послесловие
Филиппинские террористы обезглавили гражданина Германии?
Ким Чен Ын расправляется со своим Эльдаром Махмудовым
Евросоюз продлил санкции против Лукашенко
Скульптор Ханлар Ахмедов: «Вандалы совершают преступления в центре Баку»
Путин прибыл в Душанбе
Скандальная Заруи Постанджян ушла из оппозиции
Мехрибан Алиева: «Почему у руководства постсоветских республик нет понимания…»
Евросоюз одобрил безвизовый режим для Грузии
Сеул назвал подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына чиновников из КНДР
Грузинский министр: «Железную дорогу в Армению открывать не собираемся»
Cоюзы художников и писателей бьют в набат: Кто разрушил памятник Микаилу Мушвигу?
Ильхам Алиев на переговорах с эмиром Катара фото; обновлено
Турция назвала свою цель в Сирии — Манбидж
Мать Лапшина вновь встретилась с сыном
Россия отправляет к берегам Сирии фрегат
Интеллектуал Айдын Пириев идет на выборы
Иран призвал Баку и Ереван к сдержанности
Оккупационный режим Карабаха: «Азербайджан может забрать тела своих солдат» обновлено
Эльчин Гулиев отправился в Грузию
Янукович развелся после 45 лет брака
Анкара призвала США прекратить поддержку ПКК
Трехлетний ребенок задохнулся в Астаре
Завтра в Баку будет облачно