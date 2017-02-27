 

Евросоюз одобрил безвизовый режим для Грузии

 

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос отметил прогресс Грузии в вопросе либерализации визового режима с ЕС и выразил надежду, что граждане страны смогут посещать ЕС без виз в конце марта, передает РИА Новости.

Совет ЕС в понедельник формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии, он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента.

"Окончательное решение уже принято, настал момент, чтобы поздравить население Грузии с этим успехом. Вы все давно ждали этот взбудораживающий момент, и очень скоро мы формально завершим оставшиеся процедуры и административные шаги. Надеюсь, что очень скоро, в конце месяца, граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут посещать страны Евросоюза без виз… Это является результатом совместных усилий общества и руководства Грузии, благодарю вас за эту работу… Добро пожаловать", — заявил еврокомиссар на совместном с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили брифинге.

Аврамопулос выразил уверенность, что "Грузия продолжит с ответственностью выполнять обязательства". Он добавил, что либерализация визового режима принесет стране много пользы. "Грузия является примером осуществления реформ и прогресса", — добавил он и выразил надежду, что "в один день Грузия также станет членом Евросоюза".

Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в Официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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