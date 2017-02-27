Мехрибан Алиева: «Почему у руководства постсоветских республик нет понимания…»

«Удивительно, почему у руководства постсоветских республик нет понимания, насколько плоха тенденция ухода от русского языка. Русский язык – это одно из богатств нашей страны, нашей нации». Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Она отметила, что, к сожалению, во многих постсоветских странах ситуация иная, подзабыли русский язык. И даже удивительно, почему у руководства стран нет понимания, насколько это плохая тенденция.

В Азербайджане 60% школьников обучаются на русском языке. Русскоязычные классы переполнены, в них по 40-45 учеников.