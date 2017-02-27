 

Скульптор Ханлар Ахмедов: «Вандалы совершают преступления в центре Баку»

Автор: Гюльнар Алиева, собкор 

«Снос памятника поэту Микаилу Мушвигу – это акт вандализма. И я не могу выразить свои эмоции и всю злость»,  заявил в интервью haqqin.az завсектором скульптуроведения, народный художник Азербайджана, известный скульптор Ханлар Ахмедов.

«Они разрушили этот памятник без ведома Союза художников и Министерства культуры. Порой мы где-то ищем вандализм, но зачем его искать в других местах, он совершен в центре Баку. Эта скульптура была одной из лучших и достойных работ нашего знаменитого скульптора Мунаввар Рзаевой. И работа эта не нуждалась в реставрации». 

Отметим, что памятник поэту Микаилу Мушвигу был установлен в 1968 году в сквере на проспекте Строителей. Автор работы  скульптор Мунаввар Рзаева, архитектор — Ш.Зейналова.

Мушвиг  литературный псевдоним Микаила Мирзы Исмаилзаде (5.6.1908 - 12.3.1938). Азербайджанский поэт, один из основателей азербайджанской советской романтической поэзии.

Родился Мушвиг в городе Баку в семье учителя. По окончании Педагогического института в 1931 году в течение семи лет работал учителем литературы в одной из бакинских школ.

Опубликовав свое первое стихотворение в газете в 18 лет, он вскоре завоевал признание читателей и начал печататься в различных газетах и журналах.

Лирика Мушвига всегда отличалась особой эмоциональностью и романтизмом. За 10 лет он выпустил 10 сборников. Перед арестом в 1937 году по обвинению в пантюркизме и национализме он готовил к печати свою 11-ю книгу, которую ему не суждено было увидеть. Мушвиг был объявлен "врагом народа" и расстрелян 12 марта 1938 года в возрасте 29 лет.

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