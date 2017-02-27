Евросоюз продлил санкции против Лукашенко

Совет ЕС 27 февраля принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2018 года, сообщает сharter97.org со ссылкой на Совет Евросоюза.

Ограничительные меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также въездной запрет в отношении четырех лиц, которые указаны в связи с нераследованными исчезновениями в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

Совет также установил изъятие из ограничительных мер, которое позволяет экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения при условии предварительного одобрения компетентными национальными органами в каждом отдельном случае.

Как указывалось в решении Совета 15 февраля 2016 года, ключевым условием для формирования политики ЕС в отношении Беларуси остаются реальные шаги в области уважения основных свобод, верховенства закона и прав человека.