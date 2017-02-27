 

Филиппинские террористы обезглавили гражданина Германии?

Автор: Отдел информации 

Боевики действующей на юге Филиппин террористической группировки «Абу Сайяф», связанной с организацией «Исламское государство», обезглавили германского заложника Юргена Кантнера, находившегося у них в плену, сообщает Reuters.

Убийство заложника показано на видеозаписи, которую террористы разместили в интернете.

Боевики «Абу Сайяф» объявили о захвате в заложники двух немцев в начале ноября 2016 года. Как утверждал представитель этой группировки Муамар Аскали, в руках экстремистов оказались 70-летний Кантнер, а также его спутница Сабрина, которая позднее скончалась от полученных ран. Поступала информация, что граждане ФРГ были похищены в море примерно в 74 км от острова Таганак, расположенного в южной островной провинции Тави-Тави.

14 января боевики заявили, что обезглавят германского заложника, если им не будет выплачен выкуп в размере 30 млн филиппинских песо (600 тыс. долларов).

Германский МИД пока не может подтвердить аутентичность видео с казнью гражданина ФРГ на Филиппинах. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

«Я сейчас не могу сказать что-то об аутентичности видео, я его еще не видел», - сказал он, подчеркнув, что сам факт появления такого сообщения «потрясает и ужасает». По его словам, «в настоящее время соответствующие правительственные службы информацию проверяют».

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