 

Трамп установил антирекорд популярности

Автор: Отдел информации 

Деятельность Дональда Трампа в качестве президента позитивно оценили 44 процента американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News и Wall Street Journal.

По данным исследования, 48 процентов респондентов недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что новый президент не справляется со своими обязанностями.

Впервые в истории США глава государства имеет отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации. Согласно Gallup, предшественника Трампа Барака Обаму в начале его первого срока поддерживали 83 процента американцев. Популярность Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона составляла 61 и 68 процентов соответственно.

Опрос также продемонстрировал сохранение партийного разделения в американском обществе. Так, работу Трампа позитивно оценивают 85 процентов республиканцев и 9 процентов демократов. Последние полагают, что новый президент не разбирается в политике на достаточном уровне.

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