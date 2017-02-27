 

Они во второй раз подняли руку на Мушвига наше послесловие

Автор: Акпер Гасанов 

Есть такое известное выражение: как Мамай прошелся. Связано оно с татарским ханом Мамаем, правившем Золотой ордой с 60-х годов XIV века и совершавшего опустошительные набеги на Русь. В конечном итоге его войска были разгромлены Дмитрием Донским в Куликовской битве, которая именуется также Мамаевым побоищем. То есть случилось это семь веков назад, и не в нашей стране.

Но время порой бессильно перед вандалами. Иначе и не назовешь тех, кто совершает набеги на нашу культуру. Регулярные, к сожалению, нашествия. Мы уже наблюдали, как так называемые работы по благоустройству города привели к разрушению огромного числа уникальных зданий в Баку.

Общественность и СМИ долгие годы били в набат, указывая на кошмарную тенденцию уничтожения всего того, что являло неповторимый облик старого Баку. Сколько было петиций подписано с требованием спасти "Дом с атлантами" и другие уникальные строения в столице нашей страны. Не спасли. Причем нередко Министерство культуры в ответ на требования общественности отделывалось заявлением, что «данное строение не представляет исторической ценности».

А в мае прошлого года были внесены изменения в документ Кабмина Азербайджана «Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики». Согласно видоизмененным пунктам, некоторые жилые и нежилые объекты в Ясамальском районе Баку исключены из «Списка недвижимых памятников истории и культуры местного значения». Таким образом, под снос попали три десятка исторических зданий, построенных в конце XIX - начале XX века.

Помнится, видные представители азербайджанской интеллигенции, возмущенные уничтожением исторического облика столицы, подписали еще одну петицию. В целом под обращением к руководству страны на этот час подписались почти 3 тысячи человек.

Как сообщал haqqin.az, подписала воззвание интеллигенции и сестра первой леди - ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева.

Как видим, процесс варварского нашествия на Баку новоявленных Мамаев, для которых прибыль от заказа на «благоустройство» города затмила разум и совесть - процесс уже застарелый. Его не пресекли на корню, и в итоге дикая орда добралась теперь до памятников выдающихся азербайджанских деятелей культуры - писателей, музыкантов, художников. 

Помимо всего прочего, руководители ОАО Azəryolservis наплевали на позицию руководства страны, которое в свое время сделало все для увековечивания памяти Микаила Мушвига. В 2008 году президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Распоряжение о праздновании 100-летия поэта, и юбилейные мероприятия проходили по всей стране.

Прошло всего 9 лет, и вот в Azəryolservis предпочли забыть, что памятник Микаилу Мушвигу был внесен в «Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики». Там, видимо, считают, что «бабло побеждает все». В том числе совесть и разум.

И теперь замечательный поэт Мушвиг, расстрелянный в годы сталинских репрессий, вновь оказался под пулями вандалов. Воистину погиб еще раз... Это невероятное по своему цинизму преступление против всего азербайджанского народа, его культуры и памяти. Это варварство, подлежащее осуждению по всей строгости закона, дабы всем будущим Мамаям было неповадно.

В противном случае мы рискуем однажды проснуться и обнаружить, что мамевы потомки снесли Девичью башню, Гоша Гала гапысы или еще что. Мало ли какую территорию в Баку им еще придет на ум «облагораживать»...

Не знаю, читали ли руководители ОАО Azəryolservis стихи Мушвига. Во всяком случае, напомню: «Когда я умру, мои стихи будут в сердцах живых. И в этом смысл бытия – оставить после себя след». Он этот след оставил. В сердцах и умах азербайджанцев. Этот след невозможно стереть даже варварам, которые снесли памятник великому азербайджанцу.

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