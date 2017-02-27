Еще две попытки суицида в Баку

В Баку двое жителей пытались совершить суицид. Один из случаев зарегистрирован в Бинагадинском районе, другой - в Низаминском, сообщает Report.

Так, поднявшись на крышу девятиэтажного здания по адресу: проспект Ататюрка, 56 в Бинагадинском районе, житель Баку Б.Мирзоев (1976 г.р.) пытался спрыгнуть вниз.

Прибывшим на территорию полицейским удалось пресечь суицид.

Проживающий в доме №58 по улице Ш.Мирзоева в Низаминском районе А.Фархадов (1995 г.р.) пытался совершить суицид, перерезав себе запястье и нанеся ножевое ранение в живот. А.Фархадов госпитализирован.

По обоим фактам ведется расследование.