 

Томас де Ваал: «Война в Карабахе может начаться весной» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Риск возобновления крупномасштабных боевых действий на карабахском фронте остается достаточно высоким. Вероятность боев подобно тем, что случились в апреле 2016 года, может повыситься весной этого года. Об этом haqqin.az сообщил известный аналитик, автор книги «Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной» Томас де Ваал.

По его словам, наступление весны — более удобное время для ведения войны в горной местности. Он отметил, что обе стороны конфликта понимают необходимость продолжения переговоров, однако есть факторы, которые этому не благоприятствуют. Это победа на выборах Дональда Трампа и предстоящие парламентские выборы в Армении.

«Тем не менее, пока нет никаких оснований для того, чтобы стороны отказались от переговорного процесса», — отметил Томас де Ваал.

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