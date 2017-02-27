Почему Ису Гамбара приставили к стенке в Генпрокуратуре?

Сегодня лидер партии «Мусават» Иса Гамбар и башган этой партии Ариф Гаджилы были допрошены в Генпрокуратуре по делу о получении жителями Азербайджана эмигрантского статуса за рубежом по фальшивым документам.

«Это прекрасно, если, как заявили в прокуратуре, будут выявлять тех, кто готовит поддельные документы, — заявил Иса Гамбар журналистам, покидая Генпрокуратуру. — Но по формулировке некоторых вопросов и выказанному отношению чувствуется, что цель заключается в оказании давления на «Мусават». Видимо, власти обеспокоены активностью партии в Азербайджане и за его пределами.

Возможно как разоблачение тех, кто готовит фальшивые документы, так и давление на «Мусават». Как будет дальше – покажет время».

Ранее был допрошен руководитель аппарата «Мусават» Гюльага Асланлы.