 

Минобороны Азербайджана опровергает Армению: «Эти территории под нашим контролем»

 

«Тела наших военнослужащих не находятся в руках армян, чтобы они их нам возвращали. Эти территории находятся под контролем наших Вооруженных сил. Присутствие там международных посредников – это шаг, предпринятый для того, чтобы не пролилось еще больше крови. Распространение армянской стороной информации подобного типа и ее растиражирование некоторыми местными сайтами – шаги, направленные на подрыв проводящейся гуманитарной операции», - говорится в новом заявлении Минобороны Азербайджана, сообщает АПА.

Отметим, ранее «пресс-секретарь» оккупационного режима в Карабахе Давид Бабаян заявил, что армянская сторона готова вернуть тела азербайджанских военнослужащих, оставшихся на поле боя. 

Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, чтобы забрать с поля боя тела военнослужащих Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу, погибших во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля, проводятся соответствующие мероприятия посредством представителей ОБСЕ и МККК.

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