Министры «горящих» стран едут в Баку

Действующие и бывшие министры иностранных дел стран Ближнего Востока примут участие в V Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 16-17 марта.

В числе участников — ливийский министр Мохаммед Аль Даири, экс-министр иностранных дел Египта и генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, бывший глава МИД Турции Хикмет Четин, а также иранский экс-министр Манучехр Моттаки, впервые участвующий в Бакинском форуме.

Дипломаты будут обсуждать будущее международных отношений, создание союзов для упорядочения этих отношений, пути борьбы с терроризмом, перспективы трансатлантического сотрудничества, угрозу экстремизма и популизма международной безопасности, а также выдвинут предложения по решению глобальных проблем.

V Глобальный Бакинский форум будет организован Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.