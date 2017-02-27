Израильская авиация бомбит Палестину

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа спустя несколько часов после ракетного обстрела со стороны палестинских боевиков, сообщили местные власти. Официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра сказал РИА Новости, что не располагает информацией о наличии пострадавших в результате бомбардировки.

Интернет-издание "Фаластын-24" передает, что самолеты атаковали до 16 целей в районе южных городов Рафах и Хан-Юнис, лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы и Бейт-Лахии, расположенной на северной границе анклава.

Налет, вероятно, стал ответом на палестинскую ракету, которая минувшей ночью упала на юге Израиля, не причинив ущерба.