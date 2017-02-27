Ректор Бакинского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева решительно осуждает снос памятника поэту Микаилу Мушвигу под видом благоустройства в центре столицы, поскольку постамент и сам памятник являлись единой художественной композицией.

«Это вандализм и варварство. Это грех и надругательство, совершенное над памятью великого поэта», - сказала в своем кратком комментарии для haqqin.az известный общественный деятель и ученый.

Н.Пашаева требует безотлагательного вмешательства соответствующих государственных органов и общественности, а также наказания виновников этого варварского деяния.